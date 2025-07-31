La 'nueva' Rambla Ferran de Lleida, a punto

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La histórica Rambla Ferran de Lleida ha completado su proceso de rehabilitación urbana en el tramo correspondiente al lado impar, entre las calles Anselm Clavé y Riquer. Los trabajos, que comenzaron en noviembre de 2024, se encuentran ya en su fase final, cumpliendo con el calendario previsto por el Ayuntamiento de Lleida. Esta intervención ha transformado significativamente uno de los ejes más emblemáticos del centro de la capital ilerdense, priorizando el espacio para peatones mediante la reducción de un carril de circulación y el rebaje de aceras.

El proyecto de renovación se enmarca dentro del plan municipal para la revitalización del centro histórico de Lleida, una estrategia que busca mejorar la calidad urbanística y la sostenibilidad de los espacios públicos. La actuación ha supuesto una inversión aproximada de 1,2 millones de euros, financiados en parte con fondos europeos destinados a la rehabilitación de entornos urbanos. Los vecinos y comerciantes de la zona han sido testigos de una transformación que pretende devolver el protagonismo al peatón, reduciendo el impacto del tráfico rodado y creando un entorno más amable para la ciudadanía.

Las obras han contemplado no solo la remodelación superficial de la vía, sino también la renovación de servicios subterráneos, la mejora del alumbrado público y la incorporación de nuevos elementos de mobiliario urbano. La reducción del espacio destinado a los vehículos ha permitido ampliar las zonas de estancia y paseo para los ciudadanos, cumpliendo así con los objetivos de movilidad sostenible que promueve el consistorio ilerdense desde hace varios años.