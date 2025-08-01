El Govern avala “las buenas prácticas” de la Paeria con el empadronamiento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La directora general de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Generalitat, Noa Monràs, alabó ayer el proceso de empadronamiento de la ciudad y destacó “las buenas prácticas” del ayuntamiento en este ámbito. Una afirmación que hizo en su visita a la ciudad para conocer cómo funciona este proceso y en el que le informaron que en los primeros seis meses del año se han dado de alta en el padrón un total de 5.195 personas, mientras que el año pasado hubo 40.000 trámites relacionados con este proceso. Por su parte, la teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, reiteró que el empadronamiento en Lleida se hace “con total cumplimiento de la legalidad” y con un protocolo que garantiza la inscrpición de persona y el acceso a derechos básicos. Unas declaraciones que llegan dos semanas despues de que la Justicia obligara al consistorio anular parte del protocolo al estimar un recurso de ERC. Concretamente, suspendía el punto que exigía informar al titular de la vivienda cuando alguien quiere empadronarse en ella sin disponer de título jurídico, como un contrato de alquiler.