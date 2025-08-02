SEGRE

Los Campos de Trabajo de Medio Ambiente de LleidaJove cierran el verano con éxito y compromiso ambiental

La iniciativa busca fomentar la acción climática, la educación en valores y el ocio universal

Jóvenes en la playa haciendo tareas de conservación del medio ambiente

Jóvenes en la playa haciendo tareas de conservación del medio ambienteAyuntamiento de Lleida

Publicado por
Redacció
Guissona

Creado:

Actualizado:

Esta semana han finalizado con éxito los Campos de Trabajo de Medio Ambiente organizados por LleidaJove dentro del marco de la Agenda Joven Verano, una propuesta educativa y de ocio que ha permitido a 55 jóvenes de entre 13 y 17 años participar activamente en la conservación del medio ambiente durante los meses de junio y julio. Los campos se han estructurado en tres propuestas centradas en la acción climática, la educación en valores y el cuidado del territorio, fomentando la implicación directa de la juventud, en la sostenibilidad ambiental y la justicia climática.

La primera salida tuvo lugar en la Ametlla de Mar, donde los y las participantes trabajaron para la preservación del medio marino, mediante actividades de sensibilización sobre la biodiversidad costera y la exploración del ecosistema marino.

La segunda propuesta se desarrolló en los Vagones de Àger, centrada en la conservación del Montsec y el pantano de Camarasa. Los jóvenes llevaron a cabo actuaciones ambientales como la construcción de cajas nido y estructuras naturales para la fauna, con el objetivo de mejorar el patrimonio natural y favorecer la integración paisajística.

Finalmente, la última salida, realizada esta semana en el Prat de Llobregat, se enfocó en la preservación del fondo marino. Durante la visita a la Fundación CRAM, especializada en el rescate y recuperación de fauna marina, los y las jóvenes profundizaron en el conocimiento de la biodiversidad del Mediterráneo y las amenazas ambientales que afronta.

Además de las actividades ambientales, los participantes han disfrutado de un amplio abanico de propuestas de ocio, convivencia y cohesión social, trabajando valores como el respeto, la responsabilidad social y el trabajo en equipo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking