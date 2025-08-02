Los Campos de Trabajo de Medio Ambiente de LleidaJove cierran el verano con éxito y compromiso ambiental

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Esta semana han finalizado con éxito los Campos de Trabajo de Medio Ambiente organizados por LleidaJove dentro del marco de la Agenda Joven Verano, una propuesta educativa y de ocio que ha permitido a 55 jóvenes de entre 13 y 17 años participar activamente en la conservación del medio ambiente durante los meses de junio y julio. Los campos se han estructurado en tres propuestas centradas en la acción climática, la educación en valores y el cuidado del territorio, fomentando la implicación directa de la juventud, en la sostenibilidad ambiental y la justicia climática.

La primera salida tuvo lugar en la Ametlla de Mar, donde los y las participantes trabajaron para la preservación del medio marino, mediante actividades de sensibilización sobre la biodiversidad costera y la exploración del ecosistema marino.

La segunda propuesta se desarrolló en los Vagones de Àger, centrada en la conservación del Montsec y el pantano de Camarasa. Los jóvenes llevaron a cabo actuaciones ambientales como la construcción de cajas nido y estructuras naturales para la fauna, con el objetivo de mejorar el patrimonio natural y favorecer la integración paisajística.

Finalmente, la última salida, realizada esta semana en el Prat de Llobregat, se enfocó en la preservación del fondo marino. Durante la visita a la Fundación CRAM, especializada en el rescate y recuperación de fauna marina, los y las jóvenes profundizaron en el conocimiento de la biodiversidad del Mediterráneo y las amenazas ambientales que afronta.

Además de las actividades ambientales, los participantes han disfrutado de un amplio abanico de propuestas de ocio, convivencia y cohesión social, trabajando valores como el respeto, la responsabilidad social y el trabajo en equipo.