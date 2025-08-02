El proyecto para tirar la ‘disco’ de Gardeny, en septiembre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria aún está elaborando el proyecto para derribar la antigua discoteca de Gardeny, que está en desuso desde 2018. El alcalde, Fèlix Larrosa, anunció en marzo que comenzaba el proceso para demoler este espacio, que está en estado de total abandono, y ayer la alcaldesa accidental y teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Begoña Iglesias, afirmó que el proyecto estará acabado y presentado entre septiembre y principios de octubre. Remarcó que se trata de edificios grandes y que es necesario un proyecto integral para abordarlo. Apuntó que el primer paso es dejar la zona limpia y después analizarán las posibilidades de ampliación de parque científico. Este espacio ha sufrido varios incendios, el último el viernes, cuando ardieron residuos acumulados en la antigua piscina municipal, ubicada en el recindo de la discoteca.