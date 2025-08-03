El bus turístico de Lleida registra a 1.411 usuarios en las primeras dos semanas, el doble respecto del año pasado

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El nuevo bus turístico de Lleida ha duplicado el número de pasajeros en las primeras dos semanas de funcionamiento, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El servicio ha registrado a 1.411 usuarios del 16 al 26 de julio, mientras que en el 2024 fueron 704. El nuevo bus, que tiene una capacidad para 72 personas y hace un recorrido aproximado de una hora, se ha estrenado 25 años después de la puesta en marcha de la primera ruta turística el año 2000. El nuevo vehículo se presentó el pasado 14 de julio y su rotulación está inspirada en los colores de los paisajes de Lleida.