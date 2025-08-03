Detenido un conductor que se dio a la fuga tras embestir a un urbano en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes por la noche en la autovía A-22 entre Lleida y Alpicat a un conductor de 24 años acusado de intentar atropellar con el coche a un agente de la Guardia Urbana —que resultó herido— y darse a la fuga, según ha podido saber este periódico. Los Mossos le imputan un delito de conducción de temeraria mientras que la Policía Local le acusa de los delitos de tentativa de homicidio doloso y de daños.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas en la intersección entre la avenida Pius XII y la calle Albert Porqueres, en la Mariola, cuando una patrulla observó que un turismo hacía una maniobra extraña. Los agentes le dieron el alto y se bajaron del coche. Al parecer, en ese momento el conductor aceleró de manera sorpresiva hacía uno de los agentes, que tuvo que lanzarse dentro del coche para evitar ser arrollado. El coche golpeó lateralmente al coche patrulla y se dio a la fuga. El agente sufrió lesiones en un pie y un brazo. Ante ello, se alertó al resto de patrullas del cuerpo y también a los Mossos d’Esquadra y a la Guardia Civil por si había huido en dirección a Aragón. Las patrullas de la Urbana se desplegaron por la capital del Segrià, mientras que las de los Mossos lo hicieron por las vías de acceso a la ciudad y la Guardia Civil en las carreteras que limitan con las de la demarcación como la A-2, la AP-2, la A-22 y la A-14. Poco después, una patrulla de los Mossos localizó e interceptó al vehículo sospechoso en la A-22 entre Lleida y Alpicat, a la altura del Raimat Golf Club. El conductor fue arrestado e inmovilizaron el vehículo. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.

El del viernes es el segundo ataque que sufren esta semana agentes de la Guardia Urbana. Cabe recordar que el miércoles un hombre de 27 años fue detenido en la calle Acadèmia acusado de intentar matar con un cuchillo a varios agentes. El individuo fue arrestado como presunto autor de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, amenazas y atentado contra agentes de la autoridad. El juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión.