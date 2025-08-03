El cuerpo de la joven leridana Anna S. llegará el lunes 4 de agosto de 2025 a Lleida, fallecida después del accidente de tráfico que sufrió en Malaui mientras realizaba tareas de cooperación . La familia ha comunicado que el velatorio se hará el martes 5 de agosto, de 16h a 20h, en el tanatorio de La Lleidatana, y que la ceremonia de despido tendrá lugar el miércoles 6 de agosto a las 12.15h en la sala ecuménica de la misma funeraria.

Los familiares han solicitado que, en lugar de coronas florales, se hagan aportaciones a una campaña solidaria para ayudar a la comunidad palestina , una causa con la cual, según la familia, "Anna se identificaba profundamente". Si estás aquí es porque conoces y amas a Anna. Y es que era imposible cruzarse con ella y no amarla", expresan en un emotivo mensaje, destacando que quieren que su legado continúe vivo ayudante los más necesitados.

El accidente que acabó con la vida de la cooperante leridana de 22 años tuvo lugar el domingo pasado cuando salía del aeropuerto en taxi para dirigirse a la ONG donde tenía que hacer prácticas. En el siniestro también murió un integrante de la ONG Volunteer World y resultó herida de gravedad otra cooperante catalana de 23 años , vecina de Sant Cugat del Vallès.

Asistencia consular y traslado médico urgente

El ministerio de Asuntos Exteriores prestó asistencia a la familia de la Anna a través de la embajada española en Malaui, que se encuentra en contacto con los familiares para los trámites de repatriación. Paralelamente, la joven herida estuvo en Johannesburg, Sudáfrica, para recibir tratamiento médico urgente, ya que necesitaba una operación por fractura compleja de cadera y una transfusión de sangre que no podían realizarle en Malaui.

Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, se pusieron a disposición de las familias afectadas. Este último señaló que "estamos en contacto con la delegación del Gobierno para los trámites de repatriación y traslado mi pésame a familiares y estoy a su disposición".

Un compromiso con la ayuda humanitaria

La familia de Anna ha destacado que tanto ella como su amiga herida estudiaban Derecho juntas —aunque Anna cursaba actualmente estudios en Tolosa— y que ambas compartían una profunda pasión por ayudar a los otros. "Ellas iban a ayudar, y ahora somos nosotros los que necesitamos ayuda", han explicado los familiares.

La campaña solidaria creada en memoria de Anna permitirá que su espíritu altruista continúe presente, dirigiendo los recursos recaudados hacia la comunidad palestina, una causa que, según sus seres amados, "conecta con lo que ella llevaba al corazón".