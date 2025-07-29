SUCCESSOS
Mor una jove cooperant de 22 anys de Lleida en un accident de trànsit a Malawi
Pel que sembla es trobava en aquest país africà fent tasques solidàries. Una companya de la lleidatana ha resultat ferida greu i estaria pendent d'un trasllat de país per ser intervinguda.
Una jove de Lleida de 22 anys, A.S.C., ha mort en un accident de trànsit a Malawi, segons ha pogut saber SEGRE. Pel que sembla, la jove lleidatana es trobava al país africà portant a terme tasques solidàries i de cooperació. Hi havia anat amb una amiga, i les dues feien un voluntariat en un bufet d'advocacia.
Fonts del Govern central van confirmar a aquest diari la defunció i que el ministeri d’Afers Estrangers s’havia posat en contacte amb la família de la víctima, coneguda a la capital per la seua vinculació a entitats esportives i culturals.
Pel que sembla, i tal i com ha publicat posteriorment 3CAT, l'accident ha sigut amb el cotxe de la mateixa ONG, durant el trajecte des de l'aeroport, i l'amiga i companya de la finada ha resultat ferida greu. Tal i com apunta, necessitaria urgentment un trasllat i la família està fent gestions d'urgència per traslladar la jove ferida des de Malawi fins a Johannesburg, a Sudàfrica, per ser intervinguda. En declaracions a 3CAT, familiars apunten que la jove "cada vegada està pitjor, que necessita una transfusió de sang, i que per problemes burocràtics sobre qui paga el trasllat aquest no arriba".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol als familiars i amics de la jove lleidatana, i s'ha posat a disposició de la família per a tot allò que puguin necessitar.
En un missatge a X durant el seu viatge oficial a la Xina, Illa ha traslladat el seu condol tant als familiars com als amics de la cooperant catalana morta en "un tràgic accident a Malawi". El conseller d’Acció Exterior, Jaume Duch, també des de la Xina al costat d’Illa, ha lamentat profundament la mort en un altre missatge de X. En nom de la Conselleria i molt especialment de Cooperació al Desenvolupament, Duch ha traslladat el condol als seus familiars, companys i amics "en aquests moments difícils".
Accidents a l’estranger
En els últims anys, diversos lleidatans han perdut la vida a l’estranger en accidents de trànsit o d’una altra índole. El març del 2020 van morir tres veïns del Pallars Sobirà, dos d’ells bombers, en un accident de muntanya a Geòrgia, mentre realitzaven una travessia en un viatge personal. El 2018, una dona de Lleida de 53 anys també va morir en un accident de trànsit durant les seues vacances al Marroc.