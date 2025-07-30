La jove ferida en un accident a Malawi ja és a Johannesburg després de rebre una transfusió de sang a Malawi
El cos de la jove lleidatana pendent de ser repatriat en funció de si les autoritats locals demanen fer un examen mèdic
La jove ferida en un accident a Malawi ha arribat a Johannesburg pels volts de la una de la tarda on l’estava esperant el seu pare. Segons ha explicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la noia ha rebut una transfusió de sang a Malawi i tot que té ferides de consideració, hi ha l’esperança que es recuperi. Ara quedarà en mans dels metges de la ciutat sud-africana i caldrà veure quina és la seva evolució. Pel que fa al cos de la jove lleidatana de 22 anys que va perdre la vida en el mateix accident, Prieto ha comentat que la seva repatriació a Espanya es farà com més aviat millor en funció de si les autoritats demanen un examen mèdic del cos.
Segons Prieto, el procediment de repatriació del cos aquí “és relativament senzilla”, però ara caldrà veure si les autoritats de Malawi demanen un examen mèdic del cos perquè “ells tenen la seva legislació”. En qualsevol cas, Prieto ha assegurat que intentaran que vagi de pressa perquè “és evident” que la família així ho desitja amb l’objectiu de donar descans a la seva filla.
Pel que fa a l’altra noia, Prieto ha destacat que ja es troba a Johannesburg des de la una de la tarda i que a banda del seu pare també s’hi ha desplaçat una de les cònsols del govern espanyol a Pretòria per tal de donar suport presencial.