Lleida recorda amb un minut de silenci la veïna de 22 anys morta en un accident a Malawi
Un centenar de persones, entre autoritats, familiars i amics, s'ha concentrat a la plaça de la Paeria
Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Paeria de Lleida per fer un minut de silenci en record de la cooperant lleidatana de 22 anys que aquesta setmana ha mort en un accident de cotxe a Malawi, on havia anat a fer un voluntariat.
A l'acte hi ha assistit diversos familiars i amics de la jove, a més d'autoritats. Una portaveu de la família l'ha recordat com una persona "fabulosa i fora de sèrie en tots els sentits" a qui li agradava ajudar la gent". "Per un absurd immens tot això ha quedat segat, però espero que la seva llum segueixi entre tots nosaltres", ha conclòs.
També hi ha assistit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, qui ha mantingut unes paraules amb familiars de la jove.
Entre altres, al minut de silenci també hi ha participat regidors del consistori i representants dels cossos de seguretat, entre els quals el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, qui ha viatjat a Lleida per participar en la Junta Local de Seguretat.