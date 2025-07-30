L'avió medicalitzat que transporta la noia ferida a Malawi ja és camí de Sud-Àfrica
La previsió és que la jove arribi a Johannesburg cap al migdia
L'avió medicalitzat que transporta la jove ferida greu en un accident de trànsit a Malawi on també va morir Anna S.C., una noia de 22 anys de Lleida, ja és camí de Sud-Àfrica, segons ha pogut confirmar l'ACN. El trasllat ha començat aquest mateix dimecres al matí tan bon punt la jove ha estat estabilitzada per poder volar i ha rebut l'autorització dels doctors per viatjar. Les famílies han estat esperant durant tres dies per aconseguir aquest transport medicalitzat, que havia topat amb impediments burocràtics. Durant les últimes hores, la jove ha pogut rebre tractament al país. La previsió és que arribi a Johannesburg cap al migdia.
Les dues noies acabaven d'arribar a Malawi i anaven cap a la zona on tenien previst fer les tasques de cooperació quan el cotxe en què viatjaven va patir un accident. Arran del sinistre, van morir l'Anna i també el guia de l'ONG que acompanyava les noies, mentre que van quedar ferits l'altra jove i el conductor.
Dimarts, la família de la jove morta va demanar que es fes tot el possible per ajudar l'amiga ferida perquè rebés l'ajuda que necessita. "Elles anaven a ajudar, i ara necessitem ajuda", apuntaven.
Les dues joves estudiaven Dret juntes a la universitat -tot i que l'Anna ara cursava estudis a Tolosa- i segons expliquen fonts de la família tenen passió per ajudar els altres. De fet, l'Anna ja havia fet voluntariats en el passat, i l'any passat, per exemple, havia estat al Nepal. "Era una jove brillant, que combinava el dret amb la psicologia, sempre volia ajudar tothom, els amics i la resta del món", recordava la família de la lleidatana morta en una conversa amb l'ACN.
Aquest dimecres, es preveu un minut de silenci en record de l'Anna a Lleida.