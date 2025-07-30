SUCCESSOS
Inicien els tràmits per repatriar la cooperant de Lleida de 22 anys morta en un accident a Malawi
Va morir en un accident a Malawi en què una jove de Sant Cugat va resultar ferida greu i hi va haver una altra víctima mortal. Exteriors, en contacte amb la família
El ministeri d’Afers Estrangers presta assistència a la família d’A.S.C., la jove cooperant lleidatana de 22 anys morta a Malawi, com va avançar SEGRE ahir. Fonts del ministeri van indicar que l’ambaixada espanyola en aquest país africà està seguint el cas i es troba “en contacte amb la família per prestar-li tota l’assistència consular necessària en aquest tipus de circumstàncies” i per iniciar els tràmits de repatriació.
En el sinistre, que va tenir lloc diumenge, va resultar ferida de gravetat una altra cooperant catalana de 23 anys, veïna de Sant Cugat del Vallès, i va morir un integrant de l’ONG Volunteer World. El conductor també va resultar ferit.
L’accident va ocórrer diumenge quan sortien de l’aeroport amb taxi per anar a l’ONG on havien de fer les pràctiques. Ara, la família de la jove morta vol que es faci tot el possible per ajudar la seua amiga ferida perquè pugui rebre l’ajuda que necessita.
“Elles hi anaven a ajudar, i ara som nosaltres els que necessitem ajuda”, van apuntar ahir. La jove ferida necessita un trasllat urgent a Sud-àfrica per rebre tractament mèdic. Segons la delegació del Govern central a Catalunya, la previsió és que la cooperant sigui traslladada a primera hora del matí d’avui a Johannesburg.
Pel que sembla han d’operar-la per fractura complexa de maluc i necessita una transfusió de sang que no poden fer-li a Malawi, segons va informar TV3. De manera paral·lela, també s’estan realitzant les gestions per poder repatriar la víctima mortal.
Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de la Xina, es va posar a disposició tant dels familiars de la víctima com de les persones ferides.
A més, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar que “estem en contacte amb la delegació del Govern pels tràmits de repatriació i trasllado el meu condol a familiars i estic a la seua disposició”. Avui a les 10.30 hores tindrà lloc un minut de silenci.
La lleidatana i la seua amiga estudiaven Dret juntes a la universitat –malgrat que la jove de Lleida ara cursava estudis a Tolosa– i segons van explicar ahir fonts de la família “totes dos tenen passió per ajudar els altres i la resta del món”.