Lleida ciudad dedica 180.000 euros a mantener las públicas

La Paeria de Lleida destina 179.222,80 € anuales al mantenimiento técnico de las piscinas municipales, que incluye desde su preparación, las salas de máquinas, limpieza de las instalaciones, reparaciones y el control del cloro y del pH que se realiza tres veces al día en cada piscina y que garantizan la calidad del agua, entre otras tareas. El consumo de agua aproximado durante todo el verano del 2024 fue de 14.628 metros cúbicos, lo que supone 14.628.000 litros, con un coste de 11.898 euros. Este esfuerzo económico asegura el buen funcionamiento de las 6 piscinas municipales: Pardinyes, Cappont, Balàfia, Mangraners, Secà y La Bordeta. Este año la temporada empezó el 14 de junio y finalizará el 7 de septiembre y los recintos abren sus puertas desde las 11.00 hasta las 20.30, manteniendo la ampliación horaria que se implementó por primera vez durante el verano pasado, una medida que fue bien recibida por los usuarios. Las piscinas cuentan esta temporada con un equipo formado por 18 socorristas y, aunque desde hace tres se ha resuelto en parte el déficit de estos profesionales, continúa habiendo una gran demanda que disponen de la inscripción ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya). El equipo humano este año también se compone de 30 auxiliares de recepción de instalaciones deportivas y 20 trabajadores de mantenimiento y jardinería. En el verano de 2024 hubo un total de 150.219 usuarios y la entrada individual este año se mantiene en 3,70€, mientras que los abonos de 5,10 y 20 entradas tienen un coste de 11,40€, 20,20€ y 35,10€, respectivamente. El ayuntamiento estableció una política de gratuidad para diferentes colectivos como personas de más de 65 años y jubiladas, los menores de 3, las personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Hay bonificaciones por vulnerabilidad económica que se tramitan a través de los servicios sociales.