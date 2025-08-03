Los mercados de la Rambla, el Barris Nord y el de Camp d'Esports mantienen su actividad durante el mes de agosto
El mercat de l'Horta será lo único que no abrirá durante este mes.
Durante el mes de agosto los mercados de la ciudad seguirán en funcionamiento, excepto el mercado del Horta que reanudará su actividad el sábado 6 de septiembre.
El mercado de la Rambla ha instalado esta mañana las paradas en la avenida Francesc Macià, como cada primer domingo de mes. El próximo día de mercado será domingo 7 de septiembre.
Con respecto a los mercados de Barrios Norte y del Campo de Deportes, seguirán funcionando de forma ordinaria los sábados y jueves.