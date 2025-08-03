Primeras multas por circular por la ZBE de Lleida

Hace un mes que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entró en vigor oficialmente tras seis meses de moratoria y el ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para multar a los primeros infractores. Concretamente, cuatro conductores recibirán en los próximos días la notificación de una sanción de 200 euros por haber accedido a la ZBE, que abarca todo el Centro Histórico, sin que el vehículo pague el impuesto de Circulación en la ciudad, sin etiqueta ambiental (ECO, C y B) y haberlo hecho más de 12 veces, el límite máximo que había fijado el ayuntamiento para el segundo semestre de este año (serán 24 anuales a partir de 2026). “Hemos puesto unas restricciones suaves para que la ciudadanía se pueda adaptar a esta nueva situación, pero a pesar de esto ya hemos empezado a tramitar las primeras sanciones”, señala la teniente de alcalde responsable de Movilidad, Cristina Morón. Sin embargo, asegura que la intención de la ZBE no es recaudatoria, sino avanzar en la sostenibilidad, “y prueba de ello es que hemos enviado notificaciones de aviso a 25 conductores que han incumplido los requisitos más de cinco veces para avisarles de que si lo hacen siete veces más, serán sancionados”.

Los requisitos para circular por la ZBE son simples para los que pagan el impuesto de circulación en el municipio: pueden hacerlo sin problemas tengan el vehículo que tengan. Sin embago, para los que no son vecinos de Lleida el principal requisito es que su automóvil tenga etiqueta ambiental, pero también pueden solicitar exenciones. Algunas de estas son para los vehículos de emergencia, adaptados para personas con movilidad reducida o que necesiten acudir a un centro sanitario que esté dentro de la ZBE. También pueden pedirlo los que tienen una plaza de garaje en la zona, que presten “un servicio singular”, que sean un intrumento necesario para el ejercicio de una actividad profesional o que sus titulares estén próximos a jubilarse, hagan servicio de transporte público o de mercancías o presten servicios municipales. También estarán exentas las familias con rentas bajas y para ello se tomará como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 600 euros por persona al mes.

En este sentido, Morón destaca que “desde que anunciamos la puesta en marcha de la ZBE hasta ahora hemos tramitado 123 exenciones, tenemos otras 14 en trámite y, por contra, 12 se han rechazado”. Sobre si la movilidad en la ZBE se ha reducido por las restricciones, la teniente de alcalde señala que “en los meses de verano es normal que la circulación se reduzca, por lo que no sería realista hacer un balance ahora y esperaremos a finales de año, pero lo que sí hemos notado es un descenso de los vehículos estacionados, especialmente en las plazas de zona azul”. Añade que “la acogida ciudadana de la ZBE ha sido buena porque su implementación ha sido escalonada, porque queremos limitar el uso del vehículo privado, pero sin generar grandes molestias a la ciudadanía en su día a día”.

Por su parte, el presidente vecinal de Jaume I, Jaume Millas, no ha visto cambios. “El tráfico sigue siendo el de siempre y con todo tipo de vehículos, está bien restringir la movilidad, pero yo veo que en Centro Histórico todo sigue igual”, concluye.