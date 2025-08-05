SEGRE

El cementerio de Lleida tendrá cámaras y 30 nuevos nichos en Santa Cecília antes de Tots Sants

A finales de junio arrancó una nueva fase para la renovación de este departamento, donde hay 800 sepulturas ||  También mejora el pavimento de los departamentos de Sant Josep y Sant Miquel

Las obras de reforma del departamento de Santa Cecília han iniciado una nueva fase.

El cementerio municipal de Lleida contará con cámaras de vigilancia perimetrales y térmicas y 30 nuevos nichos en el departamento de Santa Cecília antes de noviembre. Así lo ha asegurado esta mañana la alcaldesa accidental, Begoña Iglesias, durante la visita que ha hecho a las obras de rehabilitación de este departamento, cuya reforma integral empezó hace cinco años y en el que hay 800 nichos, de los cuales muchos de ellos están vacíos y ruinosos. Detalló que las obras de la subfase 3 empezaron a finales de julio y afectan a 35 nichos antiguos que, tras las obras, pasarán a ser 30, "ya que la normativa mortuoria nos pide que sean nichos más anchos y grandes". 

Esta actuación está presupuestada en 84.988,80 euros e incluye también la reforma de los porches del departamento, que están también en estado ruinoso. "Fase a fase iremos rehabilitando todo el departamento", ha dicho Iglesias. En cuanto a las cámaras, la alcaldes accidental ha detallado que instalarán tanto en el interior del cementerio como en todo su perímetro para evitar intrusiones nocturnas o robos de ornamentos de las lápidas, como pasó el año pasado. Ha añadido que también instalarán cámaras térmicas. 

Por último, Iglesias también ha visitado, acompañada de los ediles Jackson Quiñónez y Roberto Pino, la reforma de los pavimentos de los departamentos de Sant Miquel y Sant Josep. Una actuación que sufragan la Diputación y la Paeria que cuenta con un presupuesto de 158.553,84 euros". La alcaldesa accidental ha concluido destacando que "hemos pedido a la empresa que hace los trabajos que todas estas actuaciones, incluida la instalación de cámaras, estén listas para antes de Tots Sants". 

