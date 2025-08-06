Los 4 primeros conductores multados por la ZBE de Lleida no están empadronados en la ciudad

Hace un mes que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Lleida está en vigor de manera efectiva, después de seis meses de moratoria informativa, y el ayuntamiento ya ha empezado a tramitar las primeras multas. En concreto, los cuatro primeros conductores sancionados no están empadronados en la ciudad y, por lo tanto, no pagan el impuesto de circulación a la Concejalía. Además, sus vehículos no disponen de etiqueta ambiental (ECO, C o B) y han accedido a la ZBE más de doce veces, el límite permitido para el segundo semestre del año. Las sanciones son de 200 euros cada una.

Según la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, las restricciones se han planteado de manera suave para favorecer la adaptación progresiva. Sin embargo, ya se han emitido las primeras notificaciones, y se ha advertido 25 conductores más que han superado cinco accesos irregulares: si hacen siete más, también serán sancionados.

Morón ha remarcado que el objetivo de la ZBE no es recaudatorio, sino avanzar hacia una movilidad más sostenible. De hecho, el Ayuntamiento ha tramitado hasta ahora 123 exenciones, tiene 14 más en curso y ha rechazado 12. Estas exenciones incluyen casos como vehículos de emergencia, adaptados, para atención sanitaria, uso profesional, transporte público, rentas bajas o garajes dentro de la ZBE.

Sobre el efecto de las restricciones en la movilidad, la teniente de alcalde ha señalado que todavía es pronto para hacer valoraciones concretas, pero sí se ha notado una reducción de los vehículos estacionados en la zona azul del Centro Histórico.

Por el contrario, desde el vecindario de Jaume I, el presidente Jaume Millas apunta que “el tráfico es el de siempre, con todo tipo de vehículos”, y considera que, de momento, no hay cambios visibles.