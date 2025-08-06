El cementerio tendrá 26 cámaras y 30 nuevos nichos para Tots Sants

El cementerio municipal de Lleida contará con 26 cámaras de vigilancia perimetrales y térmicas y 30 nuevos nichos en el departamento de Santa Cecília antes de noviembre. Así lo aseguró ayer la alcaldesa accidental, Begoña Iglesias, durante la visita que hizo a las obras de rehabilitación de este recinto, cuya reforma integral empezó hace cinco años y en el que hay aproximadamente 800 nichos, de los cuales muchos están vacíos y ruinosos. Detalló que las obras de la subfase 3, que afecta a los tramos A, B, F y G del departamento, empezaron en julio y afectan a 35 nichos antiguos que, tras las obras, pasarán a ser 30, “ya que la normativa mortuoria obliga a que sean más anchos”.

Esta actuación está presupuestada en 84.988,80 euros e incluye también la reforma de los porches de esta zona, que están también en estado ruinoso. “Fase a fase iremos rehabilitando todo el departamento”, aseguró Iglesias. En cuanto a las cámaras, la alcaldesa accidental detalló que instalarán tanto en el interior del cementerio como en todo su perímetro para evitar intrusiones nocturnas o robos de ornamentos de las lápidas, como pasó el año pasado, y que también serán cámaras térmicas. Por último, Iglesias también visitó, acompañada de los ediles Jackson Quiñónez y Roberto Pino, la reforma de los pavimentos de los departamentos de Sant Miquel y Sant Josep. Una actuación que sufragan la Diputación y la Paeria y que cuenta con un presupuesto de 158.553,84 euros. La alcaldesa accidental concluyó destacando que “hemos pedido a la empresa que hace los trabajos que estas actuaciones, incluidas las cámaras, estén listas para antes de la festividad de Tots Sants”.