La nueva estación de autobuses de Lleida ya luce parte de su fachada acristalada

Las obras de la nueva terminal de buses ya están bastante avanzadas y ya se puede ver parte de su fachada acristalada. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por REDACCIÓ

Las obras de la nueva estación de autobuses de Lleida avanzan con cambios cada vez más visibles para los ciudadanos y prueba de ello es que desde hace unos días ya se puede ver parte de su nueva fachada acristalada.

La terminal, que estará junto a la estación de trenes, se está levantando en los Docs, una edificación protegida, y en su entorno. Está previsto que la parte exterior de los Docs sea acristalada para que pueda verse su interior. La previsión es que las obras, que empezaron en mayo del 2024 y cuestan unos 40 millones de euros, estarán acabadas para la primavera del próximo año.