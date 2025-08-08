Los hospitales tramitan el 72% de bajas por cirugía menor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El 72% de las personas que han requerido una baja laboral este último año en la región sanitaria del llano de Lleida por una cirugía mayor ambulatoria, más de 1.700 personas, no tuvieron que desplazarse al CAP para obtenerla.

Cuando las incapacidades temporales (IT) por cirugías sin ingreso son inferiores a 5 días (cerca del 10%), el hospital tramita la baja y el alta en el mismo acto administrativo. Para el resto de pacientes, con bajas más largas, el centro solo gestiona la IT y la Atención Primaria lleva a cabo el seguimiento.

En algunos casos no es posible llevar a cabo el trámite desde el hospital, ya sea por motivos clínicos o administrativos, como los pacientes que no disponen de una tarjeta sanitaria activa o llegan derivados de otros territorios.

Por otra parte, el hospital Arnau de Vilanova ha gestionado 207 altas en el último año de mujeres que han dado a luz y tenían previamente una baja activa. El hospital lo gestiona para que la mujer pueda tramitar el permiso de maternidad sin acudir al CAP.

Asimismo, el 55% de las personas que necesitaron la baja al ser ingresadas durante los últimos 3 años en el Arnau o en el Santa María la obtuvieron antes de salir del hospital. “Contribuimos a desburocratizar el sistema sanitario y a mejorar la experiencia del paciente”, afirmó la directora médica del Arnau, Carme Civit.