El corte de la calle Riu Ebre por la fuga de agua se alarga

La calle Riu Ebre seguía ayer con el tráfico cortado parcialmente por culpa de la fuga en una tubería en la red de agua, que el jueves obligó también a levantar parte de la rambla verde que fue inaugurada hace apenas un mes. Esta incidencia, que se detectó el miércoles por la tarde, ha comportado que se abrieran varias zanjas tanto en la calzada como en la rambla verde para localizar la fuga, pero ayer el ayuntamiento informó que no había novedades al respecto y que siguen investigando las causas de la incidencia. De hecho, había un gran agujero en medio de la calzada con operarios trabajando, por lo que el tráfico entre las calles Doctor Zammenhoff y Doctora Castells seguía cortado. Sin embargo, el ayuntamiento aseguró el jueves que la previsión era que el tráfico se reabriera ayer. La fuga de agua afectó a vecinos de las calles Riu Ebre, Doctora Castells, Sant Joan de Mata y Riu Cinca, pero desde la empresa concesionaria, Aqualia, precisaron que “no ha habido mucha afectación porque la mayoría de los edificios de viviendas de la zona tienen depósito” y que ayer el servicio “estaba restablecido con normalidad”. La incidencia también provocó la aparición de grietas en la rambla verde.