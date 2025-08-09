Herida una auxiliar tras ser agredida por un paciente en el Sant Joan de Déu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una auxiliar de enfermería resultó herida el pasado sábado tras ser agredida por un paciente en el hospital Sant Joan de Déu de Lleida. Según confirmaron desde el propio centro, la trabajadora, junto con otra compañera, se encontraba con un paciente, de 15 años y con un trastorno de salud mental, cuando este la agredió cogiéndola del pelo y tirándola al suelo. También le propinó patadas. Desde el hospital señalaron que “todo fue en cuestión de segundos” y que rápidamente se trasladaron hasta la zona una decena de profesionales para auxiliar a la herida y atender al menor. La trabajadora tuvo que ser trasladada al hospital Arnau de Vilanova, donde recibió puntos de sutura y le hicieron pruebas médicas, según informaron fuentes solventes. El hospital lamentó los hechos y aseguró que se activaron todos los protocolos de seguridad, que revisarán para “poder seguir mejorando y que un hecho de esta gravedad no vuelva a suceder”. Los responsables del centro también hablaron con la familia del adolescente, que se interesó por la salud de la trabajadora agredida. “Seguiremos trabajando en la diana terapéutica para atender a este tipo de pacientes y en un plan de mejora para continuar con lo que ya estamos haciendo, con formación e incluso la revisión de necesidades estructurales”, señalaron.

Este es el único hospital de la red pública de Lleida ciudad destinado exclusivamente a la atención de la salud mental. Entró en servicio en 2017, tiene 130 habitaciones y cuenta con un área específica para atender a niños y adolescentes. Está situado en La Bordeta, junto al canal de Seròs.