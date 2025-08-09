Licencia de derribo de tres edificios en el tramo inicial de Rovira Roure

El ayuntamiento ha autorizado el derribo de tres edificios de viviendas situados en el tramo inicial de la avenida Rovira Roure, muy cerca de la plaza Ricard Viñes. Se trata de los bloques situados en los números 8, 10 y 12 y que se construyeron entre los años 1940 y 1950, según consta en la web del catastro, y los dos primeros tienen cuatro plantas y el tercero, dos. Asimismo, los bajos de los números 10 y 12 tenían licencia para acoger comercios, mientras que el del número 8 la tenía para usos educativos. La demolición afectará a una superficie total de 1.779 metros cuadrados y la promueve la empresa Ilervall SLU, que se dedica a la compraventa de bienes inmobiliarios. La licencia de derribo fue autorizada por el consistorio a mediados de junio y fue ratificada por el pleno municipal del mismo mes. Asimismo, el plazo para empezar con la demolición de los tres edificios será de un año como mucho y deberá estar finalizada en un máximo de tres. Precisamente, ayer los edificios tenían tapiadas sus puertas y había un cartel avisando que pronto empezarían los trabajos. Por el momento, no ha trascendido si la empresa propietaria prevé levantar un nuevo edificio de viviendas o construir uno para otros usos.

En los últimos meses se han llevado a cabo otros trabajos de derribo de edificios por la ciudad. Uno ha sido al del bloque situado en la esquina de la calle del Nord con Rambla Ferran, demolido tras la aparición de grietas que ponían en peligro su estructura. Paralelamente, en mayo también se llevó a cabo el derribo de tres edificios en ruina de la calle Cavallers, en cuyo solar se levantará un bloque de pisos.