Protecció Civil activa la alerta por ola de calor en Lleida y pide extremar precauciones

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del plan Procicat ante la segunda ola de calor del verano, que afectará de forma intensa a Catalunya, en especial en las comarcas leridanas, durante los próximos días. Desde este sábado, se prevé que se superen los umbrales de calor intenso en las comarcas de Pallars Sobirà, Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià y Garrigues.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronostica para hoy temperaturas máximas cercanas o superiores a los 40 grados en la zona de Ponent, mientras que el domingo se alcanzarán de nuevo los 40 en Ponent, 37-38 en el resto del territorio y 32-33 en el litoral central y sur. El pico de calor se espera entre el domingo y el lunes, con calor intenso que podría mantenerse hasta mediados de la semana.

Con esta situación, el Plan de actuación para prevenir los efectos de las olas de calor sobre la salud (POCS) se encuentra en fase 2. La Generalitat ha instado a los ayuntamientos a habilitar espacios frescos o con aire acondicionado y a prestar especial atención a personas mayores de 75 años sin apoyo familiar, personas con discapacidad o movilidad reducida, trabajadores expuestos al exterior y enfermos crónicos.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que están disponibles los refugios climáticos, espacios públicos preparados para ofrecer alivio en situaciones meteorológicas extremas.