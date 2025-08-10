Un aparatoso incendio en el polígono Camí dels Frares provoca una gran columna de humo en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un aparatoso incendio se ha declarado esta tarde en el Polígono Industrial Camí dels Frares de Lleida, concretamente a la altura del kilómetro 87 de la carretera N-240. Según las primeras informaciones, el fuego se ha originado en el exterior de la instalación, donde se almacenaba papel compacto y cartón, que ha comenzado a arder generando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros a la redonda. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que se propaguen a edificaciones cercanas.