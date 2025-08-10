El polígono de Torreblanca acumula más de tres años de retrasos y mantiene a la espera grandes inversiones en Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El sector industrial leridano lleva años esperando la construcción y puesta en marcha del polígono industrial de Torreblanca, que deberá solventar la demanda de grandes parcelas por parte de empresas locales, estatales e incluso internacionales. El departamento de Territorio aprobó inicialmente el proyecto en julio de 2022, pero desde entonces todo han sido retrasos a causa de varios informes desfavorables, y el plan director sigue a la espera de ver la luz verde definitiva para que posteriormente se puedan encargar los proyectos urbanísticos. El calendario inicial preveía el inicio de las obras para la primavera de 2023, por lo que con toda seguridad superará los tres años de demoras.

Una portavoz de la Generalitat indica que en la última comisión territorial de urbanismo de Lleida, celebrada el 26 de julio, se aprobó inicialmente el período de información pública y la solicitud de informes a los organismos sectoriales afectados por el polígono. Añade que este documento se encuentra actualmente en fase de resolución de los requerimientos de los informes de Carreteras del Estado y de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, confía en que el plan director se apruebe antes de que acabe el año y considera que “tanto el polígono como la estación intermodal ferroviaria son necesarios para las empresas de Lleida que quieren crecer y para posibles nuevas incorporaciones”. Una de las interesadas es Plusfresc. Rafel Oncins, directivo de la cadena de supermercados, explica que “parece que la Paeria también quiere dar impulso a la ampliación del polígono El Segre”, por lo que construirán su nueva sede central en el polígono de Lleida que se construya con más celeridad y ofrezca un mejor precio.

El secretario general de CCOO en Lleida, Pere Sánchez, celebra que Torreblanca creará numerosos puestos de trabajo, pero destaca la necesidad de que “sean dignos y puedan aportar valor añadido de calidad”.

La Paeria acompaña a 22 firmas que quieren invertir 116 millones

El ayuntamiento afirma que ha pedido a la Generalitat participar en la gobernanza de las 400 nuevas hectáreas de suelo industrial que supondrá Torreblanca. Una portavoz municipal indica que “hace tiempo que estamos trabajando para tenerlo todo listo, y como muestra, la oficina Invest in Lleida está llevando a cabo el acompañamiento de 22 proyectos con una previsión de inversión de 116 millones en la ciudad”. Añade que la Paeria está avanzando en la nueva ordenanza para acelerar los trámites en proyectos estratégicos para la ciudad. Superada la consulta previa de la ordenanza de Impulso Económico, detalla que el alcalde ya ha firmado el decreto de inicio del expediente para la elaboración y posterior aprobación del texto de la norma. También se ha constituido la comisión de estudio encargada de su redacción, que se reunirá a principios de septiembre.