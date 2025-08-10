Talan más árboles en Rovira Roure pese a las quejas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La tala de árboles en la avenida Rovira Roure que la Paeria inició el jueves en el tramo entre Prat de la Riba y el Passeig de Ronda continuó durante el viernes y ayer, cuando retiraron al menos cuatro ejemplares más que se suman a los tres del primer día. La Paeria explicó que lo hacen por su “estado deficiente y para permitir la realización de las obras” de renovación de la red de agua. Aseguró que los replantará, pero vecinos y comerciantes lamentan que no se hayan planteado alternativas a la tala.

Paralelamente, el ayuntamiento ha licitado esta semana la plantación de árboles en la calle Llibertat, en la plaza Cervantes y en la avenida Miquel Batllori. El objetivo es generar sombra en estos espacios, con pocos o ningún árbol. El contrato, de 142.197 euros, está financiado con fondos europeos Next Generation.