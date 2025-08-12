Denunciado por circular a 130 kilómetros en la ciudad de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida denunció el fin de semana al conductor de un vehículo por duplicar la velocidad máxima permitida en la LL-11. Concretamente, el vehículo circulaba a 130 kilómetros por hora en una zona limitada a 60 km/h.

Por este motivo, los agentes instruyeron una denuncia penal por un delito contra la seguridad viaria. Asimismo, durante el fin de semana, otro conductor fue denunciado por la vía penal por conducir bajo los efectos del alcohol y negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia en la calle Lluís Companys. Mientras, otro chófer fue denunciado por alcoholemia positiva penal en el puente de Pardinyes.

La semana pasada, hasta el domingo, Trànsit coordinó una campaña con los Mossos d’Esquadra y las policías locales con controles contra la velocidad excesiva en carretera.