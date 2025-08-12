Esto es lo que paga cada leridano cada año en impuestos a la Paeria, la séptima capital que más cobra

Lleida es la séptima capital de provincia del Estado en la que recaudan más impuestos por la vía de las tasas municipales. Las fichas socioeconómicas del Consejo General de Economistas (CGE), que recogen datos del ministerio de Hacienda, muestran que la Paeria recaudó 603,78 euros por habitante el año pasado a través de sus ordenanzas fiscales: principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras. Representa un ligero incremento sobre los 601,58 del año anterior.

Lleida es la capital catalana con menor recaudación por cápita. Barcelona se sitúa a la cabeza (783,84 euros per cápita de media), seguida de Girona (647,89) y Tarragona (641,91).

Mientras, la inversión pública por habitante en la ciudad se situó en 199,71 euros, un 37,3% menos que los 318,32 del año anterior. Así, las cifras del CGE exponen que la Paeria destinó algo menos de un tercio de su recaudación (el 33,1%) a gastos de capital en activos fijos. Estos no incluyen el mantenimiento de los servicios e instalaciones ya existentes. De media, las capitales de provincia del Estado invirtieron algo menos, el 29,3%.

Disparidad entre comarcas

Entre las tasas municipales de las capitales de las comarcas leridanas hay casi 300 euros de diferencia por habitante. Los vecinos de Vielha son los que en 2024 pagaron más de media (675,17 euros, un 16,8% más que el año anterior). Por contra, Solsona se situó en la cola con 394,30 euros, un 2,49% interanual menos).

Lleida fue la segunda capital de la demarcación que más recaudó, seguida de Les Borges Blanques (563,93 euros, un 5,9% más que en 2023) y Sort (548,66 euros, un 16,94% más). Los datos del CGE señalan que los ayuntamientos leridanos que cobraron más impuestos por habitante fueron Tiurana (3.366 euros, un 3,23% menos), Naut Aran (2.565,93 euros, un 21,28% más) y Llardecans (2.392,27 euros, seis veces más que los 551,1 de 2023).

Por el otro lado, las capitales que invirtieron más recursos el año pasado fueron La Seu d’Urgell (1.048,51 euros per cápita, un 32,6% menos que en 2023), El Pont de Suert (560,88 euros, un 25,6% menos) y Sort (483,42 euros, un 15,77% más).

En el conjunto del Estado, las capitales de provincia recaudaron 556,31 euros por habitante el año pasado, un 2,27% más que el año anterior. Mientras, la inversión media por habitante fue de 156,12 euros.