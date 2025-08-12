Las agentes cívicas efectúan 5.700 acciones en 7 meses

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las agentes cívicas del ayuntamiento han efectuado más de 5.700 actuaciones en la ciudad durante los primeros siete meses del año. Estas personas prestan apoyo a la Guardia Urbana y velan por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, sobre todo en aspectos relacionados con el civismo y la convivencia. Por ello, la mayoría de acciones, en concreto 2.153, han sido sobre civismo, especialmente avisos a peatones que cruzan la calle de manera incorrecta o a conductores que estacionan en espacios prohibidos. También han efectuado 1.162 atenciones de información y auxilio ciudadano o de protección entorno a los centros educativos en las horas de entrada y salida de escolares.

La Paeria incorporó el pasado julio una nueva promoción de ocho agentes cívicas. Tienen un contrato de un año y fueron seleccionadas entre las personas en paro inscritas en el Instituto Municipal de Ocupación (IMO) o en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El programa está subvencionado por la Generalitat y se desarrolla con la colaboración de la Paeria.

El Plan de Actuación Municipal prevé una nueva figura de educadores comunitarios, que implicará una ampliación de tareas y competencias, así como una mayor profesionalización en materia de civismo y convivencia.