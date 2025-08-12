Vecinos de Lleida denuncian "abandono" en una calle: "es un foco de incivismo, con venta de drogas y peleas diarias"

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de Jaume I de Lleida denuncia el estado de “abandono, desidia y suciedad” en la calle Assalt, que comunica las calles Sant Carles y Múrcia. Los vecinos explican que se encuentran a diario con todo tipo de residuos, incluso excrementos humanos, en tres solares vacíos de la vía que no están vallados.

También denuncian que delante de una de las parcelas hay una maraña de cables de luz y telefonía colgando que impiden el paso por la acera. “Están así desde hace aproximadamente un mes, lo hemos comunicado repetidas veces a la Guardia Urbana y solo han puesto cintas de seguridad”, afirma un portavoz. Asimismo, la junta vecinal lamenta que “faltan árboles que no se han replantado” y otros aún mantienen las protecciones que se colocaron al derribar edificios cercanos.

Otra vecina añade que “esta zona es un foco de incivismo, con venta de drogas y peleas diarias”. Considera que “al gobierno municipal le interesa tener concentradas a estas personas en un punto para que no molesten en otros barrios”.

La asociación también reclama mejorar la calzada de la calle Múrcia, donde “se han hundido varios adoquines y se forman charcos que impiden el paso cuando llueve”.