Visitas culturales para potenciar la integración de migrantes

Una setentena de personas de catorce países han participado este año en visitas comentadas a equipamientos patrimoniales y culturales organizadas por el Servicio de Acogida Municipal (SAM) con el objetivo de fomentar la integración y el intercambio cultural de las personas migradas que llegan a Lleida. Visitaron el Palau de la Paeria, el Dipòsit del Pla de l’Aigua, el Museu Morera, el conjunto monumental de la Seu Vella y CaixaForum. El SAM informa semanalmente a las 250 personas que están conectadas al servicio de las visitas programadas y de otras iniciativas, como la Festa Major, el festival Enre9, los procesos participativos Imaginem Lleida, el programa educativo Lleida Juga, el ciclo de cine solidario Cinemón o la Nit dels Museus.

Uno de los proyectos más innovadores ha sido un taller de acompañamiento en el proceso migratorio, efectuado conjuntamente con la compañía La Màxima, de la Fundació privada Ilersis, que está formada por personas con discapacidad. Juntos prepararon una obra de teatro-imagen (basado en la expresión corporal) a través de conceptos como frontera, enraizamiento, acogida o recuerdos.