Obras para restaurar el derrumbe en parte de la muralla del Baluard del Rei

La Paeria está llevando a cabo obras de restauración en el Baluard del Rei, el más grande y elevado de los cuatro baluartes del Turó de la Seu Vella. Los operarios están reconstruyendo un tramo desprendido de la muralla del siglo XVII. Los trabajos, que prevén habilitar el espacio como un mirador público, empezaron a finales de 2023 y tuvieron que pararse durante casi todo el año pasado porque aparecieron restos arqueológicos que obligaron a reformular el proyecto. En paralelo, continúa la reparación del último desprendimiento del pasado enero en la Llengua de Serp y la restauración de dos cubiertas del claustro de la catedral. Se prevé que todas concluyan este otoño.