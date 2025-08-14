Un centenar de personas reclaman justicia en Lleida por la muerte de un temporero en plena ola de calor

Publicado por acn / Video: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

Un centenar de personas se han concentrado este jueves por la noche en Lleida para denunciar la muerte de Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que murió el lunes en plena ola de calor mientras cogía fruta en Torres de Segre, en el Segrià. La protesta la han convocado una quincena de entidades sociales de Lleida, encabezadas por Fruita Justícia Social. Los convocantes han insistido en calificar este caso "de asesinato" y han denunciado que es el resultado de un modelo que "antepone los beneficios a la vida de las personas". Por su parte, familiares de la víctima han exigido que se haga "justicia" y que los responsables de su muerte lo paguen. "No puedes dejar morir a un hombre solo bajo un árbol", han denunciado.

La concentración se ha hecho delante del pabellón 3 de la Firia de Lleida, que durante el verano funciona como a punto de acogida a los temporeros y ofrece una cama y comida a personas que vienen a trabajar en la campaña de la fruta. Durante la protesta, los asistentes han mostrado pancartas reclamando justicia para el temporero, y se ha leído un manifiesto.

La familia exige que se haga justicia

Andreja, la nuera de Vranciu, ha manifestado el deseo de que "se haga justicia" para que "nadie tenga que sufrir como lo hizo él". Según la familia, la encargada de Gheorge no lo atendió cuando el lunes al mediodía manifestó que se encontraba mal y le dijo que se fuera a descansar bajo un árbol. El hombre murió al cabo de un par de horas en una finca de Torres de Segre próxima a Alcarràs.