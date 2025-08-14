Unió de Pagesos defiende que la mayoría de agricultores "hacen las cosas bien" y denuncia la "criminalización" del sector

Publicado por redacció Vídeo: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

La Unió de Pagesos ha defendido este jueves que la mayoría de agricultores cumplen la normativa vigente de prevención de riesgos laborales en el campo y lamenta que se esté "señalando" y "criminalizando" al sector a raíz de la muerte de un temporero el lunes en el Segrià a raíz del intenso calor.

Desde Alcarràs, el sindicato ha recordado que las inspecciones detectan muy pocas infracciones en el campo y ha pedido a la UGT y a CCOO que pongan el foco sobre las ETT, a las cuales acusa de "no trabajar en algunos casos de forma correcta".

Néstor Serra, Raquel Serrat i Carol Aixut, de la Unió de Pagesos, en roda de premsa a la seu del sindicat a Alcarràs.Roger Segura / ACN

En caso de que el Govern planteara limitar el trabajo en el campo en situaciones de calor extremo, el sindicato ha apuntado que el sector tiene claro que se tiene que adaptar al cambio climático, pero quiere negociarlo "porque la fruta se tiene que recoger".

Inicio de la cosecha antes de las seis de la mañana

Por otra parte, algunos agricultores han decidido empezar a trabajar a primera hora de la mañana, entre las cinco y media y las seis. En una medida acordada con los temporeros, se evitan los fuertes calores de la tarde y aseguran que la fruta también sale beneficiada porque llega a menor temperatura a las cámaras.

Estos días empieza en Lleida la campaña de la pera conference, la más importante. La producción se ha incrementado y se esperan más de 52.800 toneladas, según la conselleria de Agricultura y Afrucat, además. La calidad de la pera este año es excelente.