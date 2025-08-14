Entidades sociales se concentrarán este jueves por la tarde en Lleida por la muerte del temporero de Alcarràs

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Fruita amb Justícia Social y otras entidades sociales y sindicales de Lleida han convocado una concentración para este jueves a las 19.30 delante del pabellón de la Fira de Lleida, en los Camps Elisis, bajo el lema 'Prou abusos al camp' (basta de abusos en el campo), tras la muerte del temporero de Alcarràs.

Los convocantes califican "de asesinato" la muerte de este trabajador mientras cogía fruta a más de 40 grados y explican que la protesta también quiere denunciar "la explotación y el racismo" y reivindicar "derechos y dignidad para quien trabaja la tierra".