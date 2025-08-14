Gran día de los senegaleses

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Con todo tipo de pasteles y Bissap –la bebida nacional de Senegal, una infusión a base de flores de hibisco–, así como con carne de pollo, ternera y hasta de camello. De esta forma celebraban ayer su fiesta nacional, el Gran Magal de Touba, medio millar de los aproximadamente 4.000 senegaleses que viven en Lleida. Se reunieron en el pabellón de Mangraners durante todo el día para conmemorar el exilio de su líder religioso, Ahmadou Bamba. “Los colonos franceses lo exiliaron a Gabón en 1895 porque creía en la paz y la igualdad de todos los seres humanos”, explicó Cheikh Fall, secretario cultural de la asociación Dahira Germans de Touba.

Los fieles rezaron versos del Corán en grandes alfombras y escucharon conferencias históricas y religiosas mientras compartían la comida. “Es el eje central de la celebración, aquí nadie paga nada y cada persona trae lo que puede”, añadió Fall.

El concejal Roberto Pino acudió a la fiesta y manifestó estar “contento por poder celebrarla con plena normalidad, ya que desafortunadamente hay ciertos sectores de la política que intentan inocular odio o miedo a ciertos colectivos musulmanes”. El portavoz de la asociación, Ibrahima Bao, agradeció su presencia y reivindicó que “el problema de la vivienda es uno de los que más afecta a la comunidad inmigrante”.