La Paeria dice que la tala de árboles en Rovira Roure ha sido “inevitable”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La alcaldesa accidental, Carme Valls, reiteró ayer que la tala de 20 árboles en una acera de la avenida Rovira Roure que la Paeria llevó a cabo durante la última semana ha sido “inevitable” porque estaban justo encima de las viejas tuberías de agua potable que se deben renovar, en el marco de las obras que empezaron a mediados de julio. “Debemos modernizar la ciudad, y eso significa levantarla”, afirmó en rueda de prensa. También explicó que los trabajos –que esperan concluir antes de la Navidad– prevén replantar el mismo número de ejemplares en el tramo afectado de la avenida, entre Prat de la Riba y Passeig de Ronda.

Valls aseguró que se informó de la “reposición” de los árboles el pasado enero en comisión informativa y en una reunión con vecinos y comerciantes que se celebró en junio. Asimismo, “la teniente de alcalde Begoña Iglesias fue tienda por tienda a informarlo”, añadió. No obstante, reconoce que “a estas reuniones no suelen ir muchas personas y es difícil llegar a todo el mundo, es posible que no hayamos hecho todo lo que debíamos” a nivel comunicativo.

La tala de los árboles, que empezó el pasado jueves y finalizó a principios de esta semana, ha causado un gran revuelo entre vecinos y comerciantes de la Zona Alta. También a través de las redes sociales. “El ayuntamiento nos explicó el proyecto, arreglar las cosas implica molestias”, valoró la presidenta de la asociación de vecinos del barrio, Glòria Ferrer. Mientras, una comerciante lamentó que “los nuevos árboles tardarán mucho en crecer y dar sombra”.

Los 20 árboles talados eran amelias, una de las especies predominantes en la ciudad. Alcanzaban entre 10 y 15 metros de altura, y tenían entre 30 y 40 años. El ingeniero técnico de espacios verdes del ayuntamiento, Víctor Montilla, explicó que en 2022 y 2023 detectaron varias incidencias: caídas de grandes ramas sobre coches o la acera, así como la caída de un vecino al tropezar con un tramo de acera levantado por las raíces. “En 2024 planteamos su sustitución, las amelias son una especia fijada para ir sustituyendo poco a poco” en la ciudad, indicó. Los ejemplares serán reemplazados por ostrias, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura.

Por su parte, el jefe de la oposición y portavoz municipal del PP, Xavi Palau, acusa a la Paeria de “actuar tarde y mal, cogiendo desprevenidos a vecinos y comerciantes”, por lo que insta a “actuar cuanto antes y replantar” los árboles. “El anterior gobierno municipal quería eliminar los silos de Pardinyes, y el actual va con una motosierra”, concluye.