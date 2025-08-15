El Nadal Meroles, el mayor hospital sociosanitario de Lleida, sin aire acondicionado en plena ola de calor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El hospital sociosanitario Nadal Meroles, ubicado en la calle Acadèmia, lleva días sin aire acondicionado, en plena ola de calor, a causa de una avería. El equipamiento está gestionado desde el 1 de diciembre del año pasado por la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). Usuarios de este equipamiento denuncian que esta situación pone en riesgo a los pacientes ingresados, muchos de ellos con enfermedades crónicas o de edad avanzada, puesto que estos días se están superando los 35 grados en la capital. Es el mayor centro sociosanitario de Lleida, con 126 plazas de internamiento y 25 de hospital de día.

Fuentes de GSS indicaron a ACN que el hospital registró el pasado miércoles una incidencia en el funcionamiento del aire acondicionado y que el departamento de mantenimiento trabaja para reparar la avería lo antes posible. Añadieron se ha reforzado la información a los profesionales sobre la ventilación nocturna de las plantas, se han incorporado ventiladores y equipos de climatización portátiles y se han activado servicios técnicos externos para localizar y reparar la avería. Semanas atrás también se registaron quejas en el Arnau de Vilanova por la elevada temperatura que se registraba en las habitaciones, que obligó a familiares de pacientes a colocar ventiladores para aliviar el calor, tal como publicó este diario.

El hospital Nadal Meroles ofrece atención a personas con necesidad de recuperación funcional, continuidad de curas complejas o bien en situación paliativa. Atiende a una media de 550 pacientes anuales, derivados de los hospitales o de domicilios o residencias. El inmueble es de propiedad del Servei Català de Salut e inició su actividad para el sistema sanitario público en diciembre de 2001. cuando asumió la atención de los pacientos ingresados en el antiguo hospital sociosanitario de Creu Roja de Lleida, así como la mayoría de su plantilla.