El personal del Nadal Meroles insta a climatizar todas las habitaciones

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El personal del hospital sociosanitario Nadal Meroles reclama reparar cuanto antes el sistema de aire acondicionado que se averió el miércoles y pide ampliar la instalación para climatizar las habitaciones, que solo cuentan con ventiladores para soportar el calor. Una trabajadora del centro y portavoz de CCOO explicó ayer que el aire acondicionado no ha dejado de funcionar en los espacios comunes –como el comedor, la sala de estar o el office de las trabajadoras– ni en la recepción, pero sí se ha averiado en los pasillos. “El aire de los pasillos es el único que llega a las habitaciones”, señaló.

A la portavoz no le consta que la falta de climatización haya causado problemas de salud a ningún paciente, por el momento. Explicó que “los trasladamos a las zonas comunes donde funciona el aire”, aunque advirtió de que más de un tercio de los usuarios sufren problemas de movilidad y deben permanecer todo el día en sus habitaciones. Asimismo, señaló que el calor es más intenso en las últimas plantas del centro, sobre todo en la quinta y sexta. “Desafortunadamente, los pacientes de la quinta planta son paliativos y no se pueden mover de sus camas”, añadió.

Una familiar de un usuario del hospital denunció que “en pleno mes de agosto, con temperaturas que superan los 35 grados, esta avería no solo representa una incomodidad, sino un riesgo real para la salud de los residentes”.

El equipamiento está gestionado por la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) desde el pasado 1 de diciembre. Fuentes de la gerencia explicaron que se han añadido más ventiladores y equipos de climatización portátiles (pingüinos) en el hospital desde el miércoles, así como que se han actividado servicios técnicos externos para localizar y reparar la avería cuanto antes. “Nos han dicho que el lunes traerán más ventiladores y que hasta entonces no podrán saber el alcance de la avería”, indicó la empleada. Varias trabajadoras del centro coincidieron en señalar que el aire acondicionado ya funcionaba mal desde hacía bastante tiempo.

Con 126 plazas de internamiento y 25 de hospital de día, el Nadal Meroles es el hospital sociosanitario más grande de la demarcación. El personal celebra la incorporación de dos celadores y más enfermeras desde que su gestión es pública, pero considera que faltarían otros dos celadores porque “no dan abasto”, valoró la portavoz. Asimismo, instó a modernizar y renovar las camas porque actualmente no todas son elevables y articuladas.