Las condenas por delitos informáticos se disparan en Lleida y llegan a las 32 en 2024

La cibercriminalidad se ha disparado en los últimos años, sobre todo tras la pandemia de la Covid, lo que se traduce, también, en más denuncias, investigados y condenados por delitos informáticos. Según la última memoria de la Fiscalía de Lleida, en 2024 se dictaron un total de 32 sentencias condenatorias por este tipo de criminalidad. Esta cifra supone el doble que las dictadas en 2023, cuando fueron una quincena. Casi ocho de cada diez fueron por estafas cometidas a través de las TIC, con 25 sentencias. Asimismo, otras cinco fueron por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. También hubo una sentencia condenatoria por acoso y otra por un delito contra la libertad.

En 2024, la memoria del Ministerio Público apunta a que se incoaron 166 procedimientos judiciales por delitos informáticos en las comarcas leridanas. Pese al aumento de las condenas, la cifra de delitos que entraron en el juzgado el año pasado fue un 13% inferior. Por tipos, los juzgados tuvieron conocimiento de 137 causas por estafas informáticas frente a las 164 de 2023. También bajaron los procedimientos por acoso, al pasar de 15 a 4 el año pasado y el de acoso a menores de 16 años, de 4 a 3. No obstante, se dispararon las causas por amenazas o coacciones, con 11 procedimientos, cinco veces más que en 2023; y los de descubrimiento y revelación de secretos, con 9 causas frente a las 2 de 2023.

El balance del ministerio del Interior muestra un incremento disparado de la cibercriminalidad en los últimos años. En 2024, se denunciaron un total de 4.263 ciberdelitos en las comarcas leridanas, lo que representa un 61% más que en 2019. Si se compara con 2016, primer año en el que se incluyen también datos de los Mossos d’Esquadra, la cifra se dispara un 199%. Solo entre enero y marzo de este año, se han denunciado 1.161 delitos cometidos a través de internet.