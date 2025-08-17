Mantenimiento de los equipamientos deportivos

Mantenimiento en la pista de atletismo de Les Basses. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria aprovecha el verano para llevar a cabo varios trabajos de mantenimiento en los equipamientos deportivos municipales, concretamente en los pabellones de La Bordeta, de Mangraners, en el Onze de Setembre y Juanjo Garra, así como en la pista de atletismo de Les Basses.

Principalmente, se están acometiendo trabajos de pintura en varios espacios de las instalaciones y en las pistas de juego. Asimismo, ya se ha reparado material deportivo como porterías, cestas de baloncesto y redes, entre otros. También se han revisado y repuesto varias lámparas.

El ayuntamiento recuerda que recientemente instaló asientos en las gradas del pabellón Juanjo Garra, mejoró la pista de petanca municipal de La Bordeta y renovó la iluminación de los pabellones Barris Nord, Juanjo Garra y el de Cappont.