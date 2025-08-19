Lista de espera de casi seis meses de media para una visita al oftalmólogo en el Arnau

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Conseguir una primera visita al oftalmólogo en el hospital Arnau de Vilanova cuesta 164 días de media, casi medio año. Es la especialidad con más demoras en la demarcación, según las listas de espera hospitalarias que el departamento de Salud publica mensualmente. Los últimos datos, de junio, muestran que Oftalmología es también la rama médica más demandada en Lleida, con 4.498 pacientes en lista en el Arnau y 1.050 en el hospital Santa Maria. Son 5.548 personas que se suman a las 443 del Pirineo, un total de 5.991.

En el Santa Maria, donde solo se concentra una cuarta parte de las 4.111 primeras visitas al oftalmólogo llevadas a cabo en la región del llano durante el primer semestre del año, el tiempo de espera baja hasta los 46 días. Mientras, en los centros del Alt Pirineu i Aran es de 35 días de media.

Pacientes leridanos manifiestan su indignación. En su caso, Silvia Samper fue al CAP a principios de agosto por problemas con la vista, pero el oftalmólogo del Arnau no la visitará hasta el 22 de abril de 2026, más de ocho meses después. “En la óptica me dijeron que tengo cataratas y no me pueden cambiar las gafas hasta que me opere. No me puedo permitir una cirugía privada, y me pican los ojos constantemente sin saber por qué”, lamenta. “Ahora tengo que esperar ocho meses, pero el mayor calvario vendrá cuando entre en lista de espera para operarme”, asegura. Samper considera que “el Arnau funciona bien para las urgencias, pero faltan médicos. Cada vez somos más habitantes, pero tenemos los mismos recursos”.

En los hospitales del llano también destacan los casi cuatro meses (108 días) de espera para una primera visita con el traumatólogo. La mayoría se realizan en el Santa Maria, donde las listas son de 130 días. Mientras, en el Pirineo rozan el mes (29 días). Con 4.780 pacientes en lista, es la segunda especialidad con más en Lleida. Asimismo, en el Pirineo sobresalen los 81 días de espera para Urología en el hospital de Tremp. Hay 44 pacientes en lista.

Salud, por su parte, asegura que “aunque las entradas de pacientes se han incrementado, el tiempo medio de espera de los pacientes pendientes de visita y el de espera de las visitas realizadas en Lleida son inferiores a la media de Catalunya”. El departamento explica que “se continúa trabajando en el modelo de entrada única para las derivaciones desde la Atención Primaria”.

Prevén reparar esta semana la climatización del Nadal Meroles

La empresa pública que gestiona el hospital sociosanitario Nadal Meroles, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), prevé que la avería del aire acondicionado quede reparada “esta misma semana”. Fuentes de la gerencia explicaron a ACN que tuvieron que comprar “máquinas nuevas” para resolver la incidencia que afecta al centro desde el pasado miércoles. El aire funciona en las salas comunes, pero no en los pasillos, que son el único punto desde donde se refrigeran las habitaciones. El centro ha instalado un equipo de climatización portátil y varios ventiladores en cada planta, pero familiares denunciaron que las temperaturas son demasiado elevadas, sobre todo en las plantas superiores del hospital. Los familiares han tenido que llevar ventiladores propios para sus familiares, que durante el día mantienen siempre las persianas de las habitaciones bajadas para que los cristales no se sobrecalienten.