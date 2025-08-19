Nueva carpa para el local de los vecinos de Montserrat

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria sacó ayer a concurso el contrato para suministrar e instalar una carpa modular junto al edificio que alberga el local social de la partida de Montserrat, con el objetivo de facilitar la celebración en el exterior de las actividades que organiza su asociación de vecinos. Se situará en el patio de la antigua escuela, entre la carretera N-240 y la iglesia, en un punto donde ya había un espacio para llevar a cabo actividades que tuvo que ser desmontado por su inestabilidad. La asociación había pedido recuperarlo, como publicó este diario, y el gobierno municipal se comprometió a ello.

El proyecto prevé que la estructura tendrá unas dimensiones de 15 metros de largo por 10 de ancho, con cubierta a dos aguas y estructura modular de aluminio. El techo y los laterales estarán hechos con lona de PVC blanca traslúcida y se tendrá que construir una base de hormigón. La carpa también dispondrá de iluminación interior.

La estructura será desmontable y se instalará de forma provisional, ya que todo este espacio junto a la N-240 está afectado por el sector de desarrollo urbanístico SUR32, actualmente en tramitación.

El período para el suministro y el montaje de la estructura es de ocho semanas a partir de que se adjudique el contrato, que cuenta con un presupuesto previsto de 39.999 euros (IVA incluido).

Brigadas municipales

Paralelamente, el ayuntamiento adjudicó ayer a B. Biosca SL el contrato de 467.997 euros (con IVA) para llevar a cabo el mantenimiento, conservación y mejora de las aceras de la ciudad durante un año. El contrato es prorrogable hasta otros tres, por lo que el valor estimado podría alcanzar los 1,8 millones. La empresa también será responsable de la brigada de acción inmediata.

Asimismo, la Paeria adjudicó a Sorigué SAU el contrato para realizar el mantenimiento y mejora de los pavimentos asfálticos por 169.998 euros (con IVA) durante un año. El contrato también será prorrogable hasta otros tres, así que podrá alcanzar los 674.376 euros.