Quejas por la suciedad en nichos del cementerio junto a las obras

Vecinos denuncian que los nichos del cementerio más próximos a las obras del departamento de Santa Cecília se ensucian a diario a causa de la “poca protección y separación” que hay con la zona de trabajos. Una vecina explica que tiene que limpiar el nicho de un familiar todas las semanas porque queda lleno de polvo. “Otras personas han decidido quitar las flores”, lamenta. Así, piden que la valla que separa las obras cubra todos los nichos.