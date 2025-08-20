Colocada la nueva tubería principal en la avenida Balmes de Lleida

La tubería se ha colocado en la zanja abierta sobre un carril de circulación de la avenida. - PAU PASCUAL

Las obras para renovar la red de agua y las aceras pares de las avenidas Balmes y Rovira Roure de Lleida avanzan y ya se puede ver la nueva tubería principal, de 350 metros, en la zanja que operarios abrieron encima de un carril de circulación.

Los trabajos mantienen los cortes de tráfico en Balmes, donde provisionalmente solo hay disponible un carril en cada sentido de circulación, ya que los dos de subida hacia Ricard Viñes están siendo ocupados por las obras.

Los trabajos empezaron el 29 de julio y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. La Paeria prevé que las limitaciones de tráfico se extiendan –al menos– durante lo que queda de agosto.

Con un presupuesto de 1,2 millones de la Diputación, las obras servirán para renovar 494 metros de tuberías de fibrocemento.