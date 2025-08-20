El cruce de la avenida de Les Garrigues con Palauet contará con semáforos

Estos serán los desvíos de tráfico previstos por las obras en el entorno de la calle Hostal de la Bordeta.Ayuntamiento de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El cruce entre la avenida de Les Garrigues y las calles Palauet y Juneda de Lleida contará finalmente con semáforos después de años de reivindicaciones vecinales. Esta mejora forma parte del proyecto de remodelación de la calle Hostal de la Bordeta y su entorno que la Paeria iniciará el próximo septiembre. La alcaldesa accidental, Cristina Morón, se ha reunido con vecinos y comerciantes para informar sobre las afectaciones que comportarán las obras, que se alargarán durante cuatro meses y supondrán cortes de tráfico en varios tramos.

"Hemos venido a explicar cuáles serán las afectaciones tanto a nivel de circulación como también de las paradas de autobús, ya que habrá tres paradas que se tendrán que adaptar, y también el acceso a ciertos vados de la calle Hostal de la Bordeta, donde garantizaremos un aparcamiento específico", ha explicado Morón durante el encuentro. La edil ha reconocido que las obras siempre generan ciertas molestias para los residentes, pero ha destacado la importancia de mantenerlos informados y dar respuesta a sus necesidades durante el periodo de ejecución.

La alcaldesa accidental, Cristina Morón, ha mantenido un encuentro con vecinos y comerciantes para informarlos de las obras.Pau Pascual Prat

Las obras, valoradas en 1.114.332,78 euros (IVA incluido), se enmarcan dentro del Proyecto de Transformación sostenible y digital del transporte en Lleida, financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea. La actuación afectará a una superficie total de 8.025 metros cuadrados y supondrá una ampliación significativa del espacio para los peatones, pasando de 2.520 a 3.165 metros cuadrados de acera.

Restricciones de tráfico y recorridos alternativos

Durante los cuatro meses de obras se cortará el tráfico en la calle Hostal de la Bordeta, entre Ignasi Bastús y la avenida de Flix. También quedará interrumpido el paso en la avenida Flix entre la calle de Les Roses y la avenida de Les Garrigues en dirección a la avenida Artesa, aunque se mantendrá abierto el sentido hacia el centro de la ciudad. Para facilitar la movilidad, se habilitarán itinerarios alternativos: los vehículos procedentes de la avenida de Les Garrigues podrán desviarse por las calles Impressor Botel y Les Roses, o bien seguir por las calles Juneda y Sant Jaume, que cambiará temporalmente de sentido. Con respecto a los que circulen por Hostal de la Bordeta, tendrán que pasar por las calles Ignasi Bastús y Castelldans.

La línea de autobús L7 también sufrirá modificaciones en su recorrido. Se desviará por el lado del canal y por la avenida Miquel Batllori hasta enlazar con el trazado habitual en la plaza Sant Jordi. Eso comportará el traslado de tres paradas existentes (Canal, Sícoris y Avenida Artesa) al nuevo itinerario.

Mejoras en accesibilidad y seguridad vial

Las actuaciones previstas incluyen varias mejoras en el barrio de la Bordeta. En la calle Hostal, en el tramo entre Ignasi Bastús y la avenida Flix, se ampliarán las aceras aproximadamente un metro por lado, alcanzando entre 3,5 y 5 metros de anchura y configurando una plataforma única con la calzada. Se mantendrá un carril de circulación y todo el aparcamiento al lado de los números pares. También se renovarán los sumideros y un tramo del colector del alcantarillado, se mejorará la red de agua potable y el alumbrado, se instalará nuevo mobiliario urbano (incluyendo una nueva marquesina de bus) y se plantarán 20 árboles.

En la avenida Flix, la ampliación se hará en la acera de los números pares entre la calle de Les Rosas y la avenida de Les Garrigues, pasando de 1,4 a 2 metros de anchura. También se renovará el pavimento de la calzada y el carril bici, se mejorará la recogida de aguas pluviales con nuevos sumideros, el alumbrado y la cañería de agua potable.

Finalmente, se elevará el cruce de Ignasi Bastús y la calle Juneda al mismo nivel que el tramo para peatones delante de la escuela Joan Maragall, y se ampliará la acera. También se renovará el sistema de recogida de aguas pluviales y el alumbrado de esta zona.