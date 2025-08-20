Las piscinas municipales de Balàfia, cerradas ayer por la presencia de heces en el agua

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria cerró durante el día de ayer las piscinas municipales de Balàfia tras detectar la presencia de excrementos en el agua de la piscina grande. Los técnicos municipales alertaron por la mañana sobre el hecho, antes de la apertura del recinto, y activaron el protocolo sanitario. Se llevaron a cabo analíticas sobre el PH del agua, así como controles microbiológicos. Asimismo, la empresa encargada del mantenimiento efectuó el tratamiento de hipercloración para eliminar las bacterias. El ayuntamiento prevé reabrir las piscinas hoy.

La alcaldesa accidental y edil de Civismo, Cristina Morón, explicó que se decretó el cierre de las piscinas ayer para poder acometer los trabajos que establece el protocolo y para evitar las molestias a los usuarios, ya que las pruebas son incompatibles con el baño.

Morón comentó que, según las investigaciones en curso de la Guàrdia Urbana, alguien habría saltado la valla del recinto durante la noche del lunes para tirar los excrementos. Ante esta situación, el consistorio anunció que reforzará la vigilancia a las piscinas municipales.

La alcaldesa accidental también hizo un llamamiento al civismo, ya que la presencia de heces en el agua de piscinas “es un hecho que se está produciendo en varias poblaciones y no se puede permitir”. Explicó que “es un delito contra la salud de las personas, que además se agrava teniendo en cuenta la época del año en la que estamos y las altas temperaturas que se están registrando”. Asimismo, lamentó que “esto impedirá que la ciudadanía pueda bañarse”.

Mollerussa

La vergüenza de la presencia de excrementos en las piscinas públicas, que se atribuye a retos virales promovidos a través de las redes sociales, llega ahora a la capital pero no es un hecho nuevo en la provincia. Este verano también ha ocurrido en Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig o Camarasa. Uno de los últimos casos ocurrió este lunes en Mollerussa.

El ayuntamiento de la capital del Pla d’Urgell ha reforzado los controles de acceso a las piscinas municipales después de registrar tres episodios con excrementos en el agua durante las últimas semanas, informa Joan Gómez. Según explicó el alcalde, Marc Solsona, las incidencias se produjeron siempre alrededor de las ocho de la tarde, lo que permitió cerrar el recinto a la hora habitual, aplicar el tratamiento químico y reabrir con normalidad al día siguiente. El alcalde afirmó desconocer si son hechos atribuibles al reto viral, ya que “este tipo de situaciones pasan cada año”. El consistorio ha optado por exigir la documentación a todas las personas que accedan sin carné de abonado.