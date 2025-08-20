Los fuertes temblores en un tren Avant entre Lleida y Barcelona obligan a retirarlo para su revisión

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Las vibraciones en los trenes Avant son recurrentes, pero lo de ayer fue una barbaridad y daba un poco de miedo. Los temblores en el que salió a las 7.05 h de Lleida hacia Barcelona eran tan fuertes que varias personas se marearon y el agua de los váteres se desbordó, dejando el suelo mojado”, denunció ayer Kevin Bruque, portavoz de Usuaris Avant Catalunya. La plataforma publicó un vídeo en X en el que se aprecia cómo tambaleaba el interior del convoy, así como las pertenencias de los viajeros.

Renfe explicó que la interventora del tren se dio cuenta de que “se movía mucho”, por lo que hizo un informe y el convoy se retiró. “Se llevó a un taller y será revisado”, indicó una portavoz de la empresa pública. “Estamos en contacto con las plataformas y sabemos que ha habido quejas en algunos puntos sobre vibraciones habituales, de las que hacemos seguimiento, pero este caso fue excepcional y el propio personal alertó de la situación”, aseguró.

El convoy era un Alvia –que presta la mayoría de los servicios Avant entre Lleida y Barcelona– del modelo S-120. Los usuarios constatan que las vibraciones más fuertes se suelen producir en estos trenes. También perciben que son mucho más pronunciadas entre Lleida y Tarragona, mientras que el tramo entre esta última ciudad y Barcelona suele ser más cómodo. Renfe admite que “somos conscientes y hemos recogido esta queja”, pero asegura que no todos los trenes S-120 provocan grandes vibraciones.

“Creemos que las afectaciones se deben a la mala suspensión de este modelo, así como a una falta de mantenimiento de las vías”, valoró Bruque. Este diario ya publicó a finales de julio quejas de la plataforma por las vibraciones excesivas de los Avant , y “el mismo día que salió la noticia nos reunimos con representantes de Renfe que nos dijeron que lo revisarían”, indicó el portavoz. “Ya lo denunciamos hace diez años, y las vibraciones se redujeron hasta hace unos meses, cuando repuntaron”, concluyó.