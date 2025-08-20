Montaje del nuevo pabellón de la Fira

La losa de cimentación del nuevo pabellón y los trabajos para habilitar la cubierta, que se hacen a ras de suelo.

El nuevo pabellón 5 de la Fira de Lleida, ubicado junto al acceso recientemente habilitado desde la calle Camí de Picos, comienza a vislumbrarse. Hasta ahora los trabajos se habían centrado en la losa de cimentación y los operarios ya han comenzado a montar, a ras de suelo, la estructura de que formará la cubierta, que después colocarán en su lugar.

El pabellón tendrá 2.500 metros cuadrados y será desmontable, con la idea de poder trasladarlo a medio o largo plazo a la antigua Hípica, terreno donde los patrones de la Fira prevén ubicar en el futuro el recinto ferial. El prespuesto ronda los 3,6 millones de euros.

Con toda probabilidad no estará listo para la feria gastronómica de Sant Miquel en septiembre, según indicaron los patrones en mayo, pero sí para el salón Municipàlia, que se celebrará del 21 al 23 de octubre, y para la certamen agrario profesional, que a partir de este año se hará en noviembre.